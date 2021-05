Marcos Mion Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 05:00 | Atualizado 05/05/2021 05:08

Mesmo arcando com um custo de R$ 4,9 mil mensais de condomínio, o apresentador Marcos Mion parece não estar satisfeito com o investimento de R$ 7,2 milhões, feito em junho de 2018, ao adquirir sua mansão. É que um vizinho do apresentador, em um condomínio de casas luxuosas em Porto Feliz, São Paulo, resolveu iniciar uma construção, arrumando uma encrenca bem grande com o artista.



Diante de algumas irregularidades nas obras do lote vizinho, que chegou a ser embargada, Mion passou a questionar a associação de moradores do complexo para saber se o condomínio aprovou o início das obras e em quais circunstâncias, bem como se a obra colocaria em risco a segurança dos moradores, em especial a dele e da família, suspeitando de omissões por parte do condomínio.



Mion relata que em fevereiro de 2020, houve um alagamento na obra vizinha, atingindo o interior de sua casa. O apresentador quer que seja apresentada a documentação que comprove a segurança dos taludes e que seja comprovado a real situação quanto às novas inclinações dos tais taludes.



Por haver riscos a sua segurança e a de sua família, que tem a casa ao lado da obra, Mion ainda teme sofrer prejuízos no imóvel e, sem nenhuma providência plausível tomada por parte do proprietário e da associação de moradores do condomínio, o apresentador e seu advogado agora cobram judicialmente que os documentos sejam apresentados.