Taty Zatto, Jojo Todynho e Tati Quebra Barraco Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 05:00

Jojo Todynho começou a gravar ontem seu programa no Multishow. O talk show da cantora conta com a participação fixa da ex-'Power Couple', Taty Zatto, como DJ residente da atração. A primeira convidada de Jojo será a funkeira Tati Quebra Barraco. O novo programa de Jojo nem bem estreou e já conta com o patrocínio de uma grande marca de produtos de beleza, que topou investir na atração após tomar conhecimento de que Jojo seria a apresentadora. O Multishow ainda não divulgou a data de estreia.