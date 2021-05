Edson e Hudson Reprodução internet

Publicado 05/05/2021 05:00

O pai dos sertanejos Edson e Hudson, Jerônimo Silva - que assina artisticamente como Beijinho - deixou 17 músicas de herança aos quatro filhos. Desde janeiro de 2015, os irmãos famosos tentam regularizar os direitos autorais das obras. O ECAD já disponibilizou uma planilha com todos os rendimentos e uma relação detalhando cada obra, constando o nome dos autores, e coautores, com o percentual de participação de cada um na obra.



Há ainda, outros dois irmãos dos sertanejos, Cristiane Cadorini e Lucas Henrique de Oliveira, herdeiros e detentores desses clássicos da música. Em uma planilha disponibilizada pelo ECAD, em 2016, havia em rendimentos exatos R$ 8,8 mil.



Todas as obras musicais deixadas são grandes clássicos, como 'Cansei', 'Chá de Sumiço', 'Chora Viola', 'Deixa o Paulo entrar', 'Noite Fria' e 'Mulher, cerveja e viola'. Todas representam a poesia do 'Seu Beijinho', como ele era carinhosamente chamado. No dia 14 de abril, o cantor Hudson concordou com sua nomeação como inventariante. Jerônimo Silva - ou Seu Beijinho -, morreu em 2014, aos 70 anos de idade.