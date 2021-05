O antes e depois do sorriso de Juliette Freire Divulgação

Não é segredo para ninguém que recentemente Juliette Freire, campeã do 'BBB 21', esteve no dentista para dar aquela repaginada que precisava no sorriso. Esta humilde coluna descobriu o que ela fez: trocou as facetas de resina por lentes de contato e ainda passou por uma mini cirurgia (gengivectomia - procedimento em que o cirurgião dentista retira entre um a dois milímetros de tecido da gengiva para deixar o sorriso mais harmônico). A ex-BBB passou pelas mãos de Márcio Ramos, que atende nomes como Viviane Araújo.



Pra quem não lembra, a coluna lista algumas questões que incomodavam a paraibana: ela tem um problema sério de bruxismo, o que significa que costuma ranger muito os dentes enquanto dorme. Isso prejudica os dentes e, antes de se confinar no reality, Juliette investiu em facetas de resina para deixar seu sorriso mais bonito e alinhado, já que lentes de contato estavam fora de seu orçamento.



No entanto, o bruxismo fez com que as facetas fossem enfraquecendo e, ao morder um pão dentro da casa mais vigiada do Brasil, ela acabou quebrando um pedaço da resina e, sem querer, engoliu o pedaço. Depois, ainda levou uma bronca da produção por ter tentado lixar o local quebrado com lixa de unha. Agora, com as lentes de contato, Juliette ostenta por aí um sorriso mais do que impecável.