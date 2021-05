Wendell Bendelack e Rodrigo Fagundes Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 05:00

Juntos há 18 anos, o casal de atores Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack está pronto para subir ao altar. Morando juntos e com duas gatinhas adotadas, os artistas revelaram por que só agora decidiram oficializar a união, que ainda não tem uma data definida.



"Esse cenário político atual nos fez querer bradar aos sete ventos nosso amor, nossa união, nossa família. E vai ter casamento, sim. Vacina também! Celebrar ainda está no futuro. Ousamos falar de amor nesse momento como um respiro pra tanta porrada que estamos levando. Do vírus e dos vermes no poder. Mas passarão", disse o casal, que somente agora resolveu abrir a vida pessoal ao público que o acompanha.



"Sempre cuidamos da nossa relação como nosso tesouro. Nosso trabalho como artistas sempre teve maior visibilidade do que nossa vida privada, ainda que não levantassemos bandeira, nunca escondemos o mastro".