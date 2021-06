Lady Chokey - Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 15:16

A influenciadora digital e gamer trans, Lady Chokey, está feliz por passar o Dia dos Namorados sozinha. No entanto, segundo ela, a decisão de curtir a data sendo a própria companhia é uma escolha sua. "Vou passar o Dia dos Namorados sozinha. Pode parecer clichê, mas a verdade é que antes só do que mal acompanhada. Tenho recebido muitas cantadas de homens casados. Tô fora! Não divido o que é meu e não faço com ninguém o que não quero que façam comigo. Tô desacreditada do amor", confessa.