Déa Lúcia - Reprodução de internet

Déa LúciaReprodução de internet

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 10:50 | Atualizado 11/06/2021 11:08

Dona Déa Lúcia, mãe do ator Paulo Gustavo, usou suas redes para lembrar da importância da máscara no combate à proliferação do coronavírus. "Eu assino embaixo. Usem máscara, amigos", escreveu ela ao compartilharo seguinte Tweet: "Um aviso: quem disser a você para deixar de usar máscara durante a pandemia descontrolada é um assassino. Saia de perto, corte relações. Não presta".

Na última quinta-feira (10), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que discutiu com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para quem já foi vacinado contra a Covid-19 e também para quem já a contraiu. "Queiroga vai ultimar parecer visando desobrigar uso de máscara de quem estiver vacinado ou já tenha sido contaminado", disse o presidente, durante um evento do setor do turismo.