Thay Magalhães entrevista Fernando SampaioPalmer Assessoria de Comunicação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 11:04

O ator, apresentador e produtor Fernando Sampaio é o convidado do quadro 'Vem Com a Thay' do próximo sábado (12), apresentado por Thay Magalhães aos sábados a partir das 14h45min, no programa 'Talentos com Adriana Araújo', transmitido nacionalmente pela RedeTV!. Existe um forte movimento de fãs nas redes sociais pedindo para que Fernando participe de um reality show. Questionado, o ator não negou a possibilidade de se mostrar verdadeiramente, tendo em vista que o grande público o vê sempre atuando na TV e no teatro: "Eu gosto da ideia de ficar confinado, é fascinante. Entraria de corpo e alma em um reality. É uma oportunidade para público, para meus fãs me conhecerem melhor, tenho muito a falar", revela o ator.

Fernando revelou também ser um telespectador assíduo de realities, assistindo inclusive os de gastronomia.

Interpelado sobre os possíveis barracos que acontecem neste tipo de programa, o ator foi categórico em dizer que não fugiria do conflito: "Sou da paz. Não procuro confusão! Mas não compactuo com coisas erradas, injustiças. Não fugiria de nenhuma briga! Acho que palavras e atitudes devem estar em comunhão. Eu percebo que a maioria dos participantes perdem a razão nas discussões", conta o ator.