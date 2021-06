Giulia Be lança 'Lokko' com clipe gravado no Hopi Mari - Reprodução Instagram

Publicado 11/06/2021 15:35 | Atualizado 11/06/2021 19:31

Nesta sexta-feira (11) é dia de lançamento do single 'Lokko', nova música de trabalho da cantora Giulia Be, de 21 anos. A faixa chega marcando uma fase mais madura e segura da artista, que explodiu no mercado musical com 'Menina Solta'.

A música fala sobre um 'amor louco' e chega acompanhada de um clipe super produzido, que foi gravado no parque Hopi Hari, em Vinhedo, no interior de São Paulo. A locação se transformou na 'Locolândia' que Giulia Be canta em seu novo trabalho.



Com uma produção que traz ao público algumas referências dos anos 1970, 1980 e 2000, o videoclipe de 'Lokko' ainda conta com as participações de convidados especiais, como o cantor Pedro Sampaio e Lucas Jagger, quem vem a ser o melhor amigo da artista.