Sorocaba, Biah Rodrigues e Theo - Divulgação/ CG Comunicação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 19:02

A família de Biah Rodrigues e o cantor Sorocaba, da dupla com Fernando, vai ganhar mais um membro. A influenciadora anunciou nesta sexta-feira (11) que está grávida do segundo filho casal. “A minha família cresceu e agora somos 4. O Theozinho foi literalmente promovido a irmão mais velho. Estamos radiantes de alegria, graças a Deus. Não víamos a hora de poder compartilhar essa notícia com vocês”, revelou Biah.

A notícia veio à tona quase um mês depois de Theo completar um ano de idade e o sertanejo Sorocaba também fez questão de mostrar toda a sua alegria com a novidade. “Ter um irmão é ter alguém especial para todos os momentos da vida. Juntos, eu e a Biah resolvemos proporcionar isso para o Theo. Agora somos 4. Que ele, ou ela, cresça e se desenvolva com muita saúde no ventre do amor. Estou ansioso”, contou o cantor.