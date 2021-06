Ex-BBB Rodolffo Matheus assinou contrato com a marca BLK para criar sua própria linha de bonés - Divulgação

Ex-BBB Rodolffo Matheus assinou contrato com a marca BLK para criar sua própria linha de bonés Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 20:34

Quem não lembra o quanto o boné de aba curva personalizado usado por Rodolffo Mathaus, no 'BBB 21', fez sucesso aqui fora entre o público do reality show ? Pois bem. O sertanejo aproveitou para empreender e encher ainda mais o cofrinho após deixar o programa da Globo. Ele assinou contrato com uma marca de bonés para criar sua própria linha exclusiva. Essa parceria tem rendido uma boa quantia para Rodolffo e por tabela também para a empresa, que registrou recorde de vendas na live realizada pelo cantor após sua eliminação do reality.