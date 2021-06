Yvy Moraes e Fernando Borges - Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 20:58 | Atualizado 11/06/2021 20:59

Quem disse que figurinha repetida não preenche álbum? Pois bem. Ivy Moares está aí para provar o contrário ao voltar com um ex e no primeiro Dia dos Namorados juntos novamente, ela e Fernando Borges estão realizando o sonho de conhecer Fernando de Noronha. "Eu estou vivendo um sonho. As fotos não conseguem demonstrar a beleza que é Fernando de Noronha. Eu não poderia ter escolhido lugar melhor para passar o Dia dos Namorados. Estou curtindo muito ao lado do Fernando e está sendo incrível.", declarou Ivy.

Ela e o empresário estão juntos desde abril, mas viveram um romance quando ela entrou no 'BBB 20'. Quando saiu o reality show, Ivy terminou o relacionamento e retomou o casamento com Rogério Fernandes, pai de seu filho, Luiz Miguel, de 4 anos. Os dois chegaram a marcar uma cerimônia religiosa em Cancún, no México, no final do ano passado, mas faltando oito dias para o evento, ela soube de traições envolvendo Rogério, reveladas por esta coluna, e cancelou a união.