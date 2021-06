Adriano Melo - Reprodução

Adriano MeloReprodução

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 17:00 | Atualizado 15/06/2021 17:32

O diretor artístico da Globo Adriano Melo continua internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele sofreu um acidente recentemente e precisou ser operado de emergência após complicações causadas por uma compressão da medula espinhal. Aos 46 anos, ele perdeu temporariamente os movimentos dos membros. "Estou reaprendendo a viver depois dessa lesão expansiva na coluna, que chegou a me paralisar. Não tive um tombo de moto como foi anunciado, foi um acidente que interrompeu minha viagem. Graças a Deus, a cirurgia acabou sendo um sucesso e daqui a pouco, eu volto com tudo. Tenho muita fé e foco", disse o diretor, que faz parte de um motoclube e está escalado para comandar a próxima novela das 19h, de Claudia Souto, 'Cara e Coragem'.