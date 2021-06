Julia Konrad - Reprodução

Julia KonradReprodução

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 15:37 | Atualizado 15/06/2021 15:45

A carreira de um ator é feita de muitas testes e é comum receber um 'não' para determinada produção Depois que Alice Braga revelou que se sente frustrada quando não consegue um trabalho, Julia Konrad resolveu tocar no assunto nas redes sociais e foi apoiado por outros atores. A atriz, que está no elenco da série 'Cidade Invísivel', da Netflix, e a sua última novela foi 'O Sétimo Guardião', há três anos na Globo, desabafou no Twiiter nesta terça-feira (15)."Grande parte da carreira de ator é receber 'nãos', e é muito doido como a gente não se acostuma 100% com isso ao longo do tempo. Por mais que não seja pessoal (às vezes é tipo físico e pode ser o cabelo ou a altura), é muito difícil separar. Têm negativas que a gente recebe que, no raciocínio lógico, fazem total sentido, mas que deixam a gente no chão", explicou Julia, que assumiu achar a situação muita chata de lidar. "Eu ainda tenho bastante dificuldade".