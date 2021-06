Amanda Richter e Natthália Gonçalves - Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 02:00

A atriz Natthália Gonçalves acabou de encerrar sua participação na novela 'Gênesis' . Ela, que interpretou a personagem Chaya na primeira fase da trama bíblica, não escondeu a satisfação de passar o bastão para Amanda Richter. “A minha missão foi cumprida e eu estou muito feliz por ter vivido mais uma personagem interessante e ter trabalhado novamente na Record. Chaya vai estar em boas mãos. Mesmo com esse momento difícil da pandemia do coronavírus, internamente, tudo sempre foi harmonioso e prazeroso”, comenta Natthália, que estreou na televisão na casa em 'A Terra Prometida'. A atriz ficou conhecida pelo grande público por sua atuação na novela 'O Tempo Não Para', da Globo, com a personagem Kiki.