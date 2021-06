Bruna Perdigão e Kiria Malheiros - Divulgação

16/06/2021

Bruna Perdigão está estreando na televisão e a atriz mirim já se prepara para entrar em cena de sua personagem, Lia, na próxima fase de 'Gênesis', da Record, que irá contar a trajetória de Jacó. "Ela é filha de Labão (Brenno Leone) e Adinah (Michelle Batista), e neta de Betuel (Roberto Bonfim), uma menina madura para a sua idade e que tem um comportamento bem maternal. É a minha estreia em novela e eu estou realizando um sonho. Me sinto privilegiada e poder participar de uma superprodução, numa casa como a Record e cercada de profissionais que me inspiram. Tem sido uma experiência incrível", começou Bruna, que tem buscado seguir as orientações dos diretores com relação as características de Lia. "Ela é uma menina doce, gentil, cheia de predicados e cheia da presença de Deus e isso que eu estou procurando passar nas cenas. Cada gravação tem sido um momento especial e com certeza 'Gênesis' vai ficar marcada para sempre na minha vida!”, finaliza Bruna.