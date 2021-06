Kawe - Tamires Damas

KaweTamires Damas

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 05:00

Rapper mais escutado nas plataformas digitais atualmente, Kawe se prepara para lançar a faixa 'Mds 2', uma continuidade do maior viral no Tik Tok Brasil. O 'challenge Mds' conquistou a internet no início do ano, foi responsável por desbancar Anitta no Spotify e alcançar as paradas musicais internacionais. Com apenas 21 anos, o cantor 'das quebradas de São Paulo' promete mais um super lançamento.