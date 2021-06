Pedro Figueiredo e Erick Rianelli - Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 21:45 | Atualizado 15/06/2021 22:08

Casado há três anos com o também jornalista Pedro Figueiredo, Erick Rianelli usou suas redes sociais nesta terça-feira (15) para contar que foi vítima de ataques homofóbicos, após fazer uma declaração de amor para companheiro no último sábado (12), Dia dos Namorados. O repórter da Globo, no Rio, até pediu boicote a uma rede de lanchonetes de Brasília por conta dos comentários do dono do negócio. "Recebi alguns relatos sobre um empresário de Brasília que reagiu com homofobia a um vídeo em que eu declarei amor ao meu marido. Agradeço por todas as mensagens de apoio! Sobre o empresário... Acho que nenhum LGBTQ+ do Distrito Federal vai comer mais nas lojas dele", escreveu Rianelli em seu perfil no Twitter.

Erick fez questão também de expor a conversa vazada em um grupo de mensagens, onde um empreendedor rebate os comentários do empresário sobre o casal de jornalistas.

