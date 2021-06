Luizmar Damasceno - Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 19:05 | Atualizado 15/06/2021 19:16

O corpo de Luizmar de Oliveira Damasceno, de 45 anos, foi encontrado nesta terça-feira (15) pela polícia civil de Goiânia. Ex-parceiro de Cristiano Araújo, morto há seis anos em um acidente de carro, estava desaparecido há quatro dias e acabou sendo encontrado em uma área de mata no Morro do Mendanha, na capital de Goiás.

De acordo com as informações do G1 ainda não se sabe a causa da morte do sertanejo. Luizmar saiu de casa, no Residencial Serra Azul 2, na sexta-feira (11), e sem levar o celular. O artista tinha um show marcado no último sábado, mas não apareceu e aí foi acionada a polícia para descobrir o que tinha acontecido com o músico. O corpo do sertanejo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização dos exames periciais.