Raissa Barbosa - Reprodução

Raissa BarbosaReprodução

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 19:16 | Atualizado 15/06/2021 19:28

Depois de passar mal e ter sido socorrida por Jakelyne Oliveira e Mariano, ex-colegas do reality 'A Fazenda', Raissa Barbosa usou as redes sociais nesta terça-feira (15) para contar que foi diagnosticada com depressão. "Infelizmente o diagnóstico que eu não queria ouvir, eu ouvi ontem. Estou com depressão. Me desculpem por não ter sido forte o suficiente", escreveu.

Raissa compartilhou a informação com seus seguidores e recebeu o apoio de milhares de pessoas, incluindo famosos como Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, Sarah Andrade e Kerline Cardoso. Ela, que sofre de transtorno de personalidade Borderline, teve uma crise durante a madrugada e fez um vídeo chorando no Instagram. "Eu não aguento mais fingir que estou bem quando não estou. Quero falar para alguém, mas não sei com quem eu falo, não sei o que eu faço. Estou pensando em um monte de merda", desabafou.

Publicidade

Fique firme, ninguém é forte o tempo todo! Se cuide, tem muita gente que te ama muito. — Sarah Andrade (@ssarahandrade) June 15, 2021