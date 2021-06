Gusttavo Lima e Felipe Araújo - Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 17:08

Gravado no Palácio de Cristal, em Uberlândia, no mês passado, 'Check' é novo trabalho de Felipe Araújo e a primeira parte do DVD chega em formato de um EP nesta sexta-feira (18). Serão lançadas de uma só vez cinco músicas em todas as plataformas digitais e no canal do próprio cantor no Youtube, e uma delas é 'Amando Individual', que traz a participação de Gusttavo Lima.

Com composição de Waléria Leão, Rafael Quadros, Vinni Miranda e Blener Maycom, a faixa ganha versão em clipe do DVD e retrata a fala de alguém que se entrega mais que o outro: “A gente é o que, afinal? Sozinho eu não formo um casal. Você me usando por dois e eu te amando individual...”, diz um trecho da letra.

"Tenho vindo de uma constante em canções mais animadas e dançantes. Estava com saudade de resgatar essa minha origem mais apaixonada e, certamente, o público também gosta de me ouvir bem romântico. “Amando Individual” me remete a essa entrega. Muita gente vai se identificar. A parceria com Gusttavo acrescenta ainda mais esse hit que vai ser essa moda”, conta Felipe Araújo. As outras quatro músicas são: 'Sorte no Amor', 'Amor Emprestado', 'Esquece de Você' e 'Saudade de Você'.