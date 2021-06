Nego do Borel - Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 17/06/2021

Depois de uma temporada em Dubai, Nego do Borel está atualmente hospedado em Miami, onde pretende tão logo fixar residência. Em busca de carreira internacional e de fazer fortuna no exterior, o cantor tem se planejado para voltar ao Brasil no próximo mês, para comemorar seu aniversário de 29 anos ao lado de familiares e amigos mais próximos. O funkeiro já avisou aos parentes que deve aproveitar a comemoração como festa de despedida, já que não pretende voltar ao país de novo tão cedo.

No exterior, Nego do Borel tem contado com o apoio de um empresário riquíssimo que tem bancado toda sua hospedagem por onde passa. Seguindo os passos de Anitta, que já tem uma casa para chamar de sua em Miami, o cantor vem aproveitando as noitadas do local para fazer contatos e ficar tão bem relacionado quanto a Poderosa.

Nem mesmo a acusação de agressão a uma criança de 8 anos, que pesa contra a mãe de Nego do Borel e está sendo investigada pela polícia, fez o artista retornar ao Brasil para ajudar a matriarca. A polêmica que envolve a mãe do cantor não fez sequer com que ele se pronunciasse sobre o assunto. Além disso, o próprio Nego do Borel responde a um inquérito que envolve acusações de agressão de duas ex-namoradas do funkeiro. Pelo visto o Brasil já é passado para o Nego e tudo neste país acaba em pizza.