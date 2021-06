Mylena Delatorre - Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021

A maternidade é uma fase cheia de desafios para uma mulher, mas sabe-se que quando essa é mãe de primeira viagem, as complicações podem ser dobradas. Afinal, além de um bebê exigir bastante dedicação, cuidado e atenção, tudo é novidade. Portanto, é preciso aprender a se adaptar e conciliar o novo membro da família com outras tarefas, como o trabalho, por exemplo.

A influenciadora Mylena Delatorre conta como tem sido conciliar a maternidade e a sua carreira na internet. “Minha profissão muitas das vezes me possibilita trabalhar de casa, o que é muito importante pra mim nesse momento que a Eva ainda é bem pequenininha. Me embolo nos afazeres, às vezes, mas sempre deixo tudo em ordem. É normal. Não existe mãe perfeita e nem vida perfeita, porém, tento sempre fazer o meu melhor”, relatou.

Ela também afirmou que a sua vida foi impactada com o nascimento da sua primeira filha e contou que ganhou novas seguidoras. “A minha filha só me fez crescer, em todos os sentidos da minha vida. Na carreira não foi diferente, tenho mais um nicho, mais um tipo de conteúdo, aumentei meu público feminino por falar de maternidade. Tenho seguidoras amigas que me apoiam e me orientam”.