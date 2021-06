Faustão e Luciana Cardoso - Reprodução

Publicado 17/06/2021 15:07 | Atualizado 17/06/2021 15:10

Parece que o comunicado oficial da Globo sobre a saída definitiva de Fausto Silva nesta quinta-feira (17) pegou de surpresa até o apresentador e a família. A mulher de Faustão, Luciana Cardoso, primeiro apagou e depois editou a legenda em que contava no dia anterior a volta do apresentador ao comando do 'Domingão' já no próximo domingo.

Luciana tinha postado uma foto do apresentador com o filho após a alta de uma internação de seis dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. "Obrigada por todas as mensagens. Fausto já está ótimo e pronto pro próximo Domingão na sua televisão", dizia a postagem. O diretor Boninho chegou a comentar: "Bora fazer o 'Domingão'". Luciana colocou agora só um agradecimento "Obrigada por todos as mensagens. Fausto já está ótimo."

