Kadu Moliterno e Thay MagalhãesDivulgação: Palmer Assessoria de Comunicação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 05:00 | Atualizado 18/06/2021 06:22

Kadu Moliterno vai voltar à televisão. Mas calma, minha gente, o ator não está escalado para nenhuma novela. Ele prepara seu retorno apresentando um programa de esporte radicais. Em entrevista a Thay Magalhães, ele adiantou que filho Kauai será correspondente da atração direto dos Estados Unidos, onde mora. "Ele está na Califórnia e vai mandar de lá reportagens e entrevistas. Estamos empolgados". Quem também vai participar da produção é Cristianne Moliterno, mulher de Kadu, que irá falar de alimentação saudável, qualidade de vida e a rotina de casal. A entrevista vai ao ar neste sábado (19), no quadro 'Vem com a Thay', a partir das 14h45, no programa 'Talentos', exibido pela Rede TV!.