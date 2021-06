Zeca Pagodinho - Reprodução

Zeca PagodinhoReprodução

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 18:10 | Atualizado 17/06/2021 18:13

Zeca Pagodinho usou as redes sociais no final da tarde desta quinta-feira (17) para brincar com seus seguidores sobre o frio que chegou e tomou conta do Rio nos últimos dias. Com bom humor, o cantor mostrou que está preparadíssimo para as temperaturas mais baixas ao publicar uma foto em que aparece com um roupão azul, meias, gorro, chinelos e óculos dentro de sua casa. "No inverno, as pessoas ficam mais elegantes, não é mesmo?", perguntou o sambista, que recebeu vários 'elogios' pelo look.