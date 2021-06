Brenno Leone - Divulgação

Brenno LeoneDivulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 03:00

Brenno Leone, atualmente no ar como Labão na novela 'Gênesis', da Record, filho de Betuel (Roberto Bonfim), vai dar vida ao personagem 'Tarzan', no musical produzido pela FazArtProduções, que estreia neste fim de semana no Teatro dos Grandes Atores, na Barra da Tijuca. O espetáculo conta a história do menino adotado como filho pela mãe gorila Kala (Gabi Ribeiro), apesar do líder Kerchak (João Caldeira) não considerar Tarzan um dos seus, e passa a ter todos os instintos de um animal selvagem. Mas com a chegada da bela Jane (Loisy Bey), esses dois mundos estão prestes a se tornar um só!

No elenco estão também Andrea Allisson, Bernardo Brixner, Bia Pina, Bruna Alvarez, Bruna Mendes, Camilly Peixoto, Carol Piragibe, Cauã Campos, Duda Bitarães, Duda Toledo, Felipe Chahini, Felipe Izzo, Gabriel Felipe, Gih Menezes, Gustavo Horta, Kenay Muzzillo, Monique Filardy, Nanda Gall, Nicolas Mattos, Nicole Mattos, Nicole Prícipe, Pietro Serpa e Vinicius Horta. 'Tarzane' tem a direção musical de Thiago Garcia, coreografias de Ludmilla Silveira e roteiro e direção de Grazi Luz. O espetáculo é apresentado aos sábados e domingos, às 18 horas, e em cartaz até 11 de julho.