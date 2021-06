Lucas Lucco e Gabi Martins - Danilo Borges/Divulgação

Lucas Lucco e Gabi MartinsDanilo Borges/Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 06:34 | Atualizado 18/06/2021 06:38

Lucas Lucco estrelou uma campanha com Gabi Martins. O ensaio de moda chamou a atenção dos internautas porque eles interpretavam um casal. O cantor falou sobre o ciúme da mulher, Lorena Carvalho, em entrevista ao webcast 'Afoitos'.

"Lorena me conhece há bastante tempo. Ela me conheceu num show. Ela estava assistindo um show em Caldas Novas e entrou no meu camarim. Foi o meu primeiro show no Caldas Country. Ela estava num camarote lá. Ela me conheceu nesse mundo. Ela entendeu e entende que o meu trabalho envolve tudo isso. Ela estava comigo já quando eu fazia novela. E na novela eu fazia par romântico com outras atrizes. E pode ser que eu venha fazer outros trabalhos na dramaturgia que vão precisar que eu faça par com alguém", explicou o cantor.