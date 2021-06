Luísa Sonza é capa da Revista Elle - Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 14:54

Depois de se afastar das redes sociais, no início deste mês, por conta dos ataques que vinha sofrendo após a morte do filho prematuro de Whindersson Nunes, Luísa Sonza retornou ao Instagram, nesta sexta-feira (18), para compartilhar com seu público que é a estrela da capa de junho da revista Elle.

Em entrevista à publicação deste mês, a cantora falou pela primeira vez sobre os ataques virtuais que sofre desde que terminou o casamento com Whindersson, e que se intensificaram ainda mais após ela assumir o namoro com o cantor Vitão.

"Achava que ia melhorar assim, mas aconteceu o contrário. Só piorou. [...] E eu nunca falava que não tinha sido eu que iniciou o término do meu antigo relacionamento. Nunca quis expor a minha vida pessoal. Eu só queria trabalhar, fazer música, ter a liberdade de cantar, de amar uma pessoa que é tão incrível e não fazer com que ela tenha que pagar um preço que não é dela", disse a cantora de 22 anos.

"Não quero ser atacada na rua, não quero ver meu caráter sendo reduzido a nada, não quero que minha família sofra diariamente, não quero que meu namorado sofra sem ter culpa nenhuma, não quero que meu ex-marido sofra com isso também", pede a artista.

Durante a crise que teve por ter sido acusada por haters de ser a culpada pela morte do filho do ex, Luísa precisou ser acudida por seus assessores, que a afastaram completamente das redes sociais. "Em um primeiro momento, fui afastada das redes sociais mesmo, porque estava em crise. E agora excluí todas elas do meu celular. A minha equipe é que fica olhando e me mandando várias mensagens carinhosas. Agora não estou com cabeça para lidar com a internet novamente", afirma Luísa, que está há dias sem utilizar suas redes sociais e agora passa por acompanhamento psicológico e psiquiátrico para cuidar de sua saúde mental.