Rio de Janeiro 08/01/2019 - Ensaio técnico da União da Ilha. Na foto acima Laíla. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia - Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 15:16

A Portela lamentou a morte do diretor de Carnaval Laíla, em comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira (18), no Instagram oficial da agremiação. "A família portelense lamenta muito a perda do grande mestre Laíla. O presidente Luis Carlos Magalhães, o vice-presidente Fábio Pavão, e toda a diretoria da Portela lamentam o falecimento e se solidarizam com seus familiares, amigos e admiradores. [...] O presidente Luis Carlos Magalhães, o vice-presidente Fábio Pavão, e toda a diretoria da Portela lamentam o falecimento e se solidarizam com seus familiares, amigos e admiradores", informa o comunicado.

Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, mais conhecido como Laíla, morreu nesta sexta-feira (18), aos 78 anos, devido à complicações causadas pela Covid-19. O sambista estava internado desde o último dia 12, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Sabin, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Ele deixa filhos, netos, esposa e uma legião de admiradores.



Laíla iniciou a carreira no Salgueiro, ainda na década de 1960. Na Beija-Flor foi o responsável por comandar os carnavais de 1976 a 1980, depois de 1987 a 1992 e, por fim, 1994 e 2018. Foi sob sua gestão que a agremiação alcançou oito vitórias. O diretor de carnaval teve ainda passagens pela Unidos da Tijuca, Vila Isabel, Grande Rio e União da Ilha. Além do Rio, Laíla atuou também no carnaval de São Paulo, na Unidos do Peruche e Águia de Ouro.