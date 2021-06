Arthur Picoli - Reprodução

Arthur PicoliReprodução

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 17:06 | Atualizado 18/06/2021 17:10

Quem nunca teve vontade de comer no aeroporto, mas evitou passar perto de uma lanchonete por causa dos preços? Pois é, o ex-BBB Arthur Picoli quis lanchar e se deu mal. O crossfiteiro ficou indignado com o valor pago por dois pães de queijo, um café expresso e um suco de laranja: R$ 38. Ele gravou um áudio desabafando. “Rapaz, passar pra falar com vocês aqui. Sentei para comer, pedi dois pães de queijo, um café expresso e um suco de laranja”, começou Arthur.



“Eu acho que a laranja era de ouro, ou então o pão de queijo... o queijo veio da Itália. Tava fazendo conexão aqui no aeroporto né, e pelo amor de Deus, deu 38 reais. 38 reais. Com isso eu faço uma sociedade e abro uma lanchonete, gente. Tava uma delícia, mas nossa... Estou mal, tô reflexivo aqui sentado, até estou lendo livro de autoajuda”, finalizou o ex-BBB.

