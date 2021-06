Thales Bretas - Reprodução

Thales BretasReprodução

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 18:50 | Atualizado 18/06/2021 19:03

Depois de anunciar que estava de volta ao trabalho em sua clínica de dermatologia, Thales Bretas publicou nesta sexta-feira (18) uma foto em que aparece no lindo quintal da casa, que ele dividia com o marido Paulo Gustavo, em Itaipava, na Região Serrana, do Rio. “O contato com a natureza traz a sensação de que somos todos um só, muito maior que cada um de nós. Tudo está conectado. A água corre o tempo todo. Evapora. Chove. A folha cai”, começou ele.

“Nascem frutos. Pássaros comem e seus dejetos geram novas árvores. A vida é um ciclo, que não termina quando não podemos mais nos ver nele. Mudamos, nos transformamos, transfiguramos. Transmutamos. Mas nunca deixaremos de fazer parte do que sempre fomos e seremos!”, finalizou Thales.