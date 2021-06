Luan Santana - Rodolfo Magalhães

Tudo em paz entre Luan Santana e Juliette Freire, campeã do 'BBB 21'. O cantor revelou que não está mais magoado com advogada paraibana por ter recusado o convite para estrelar o clipe de seu novo single 'Morena'. "Não tenho que perdoar mais nada. A gente se falou assim que ela saiu. Ela é demais. Uma pessoa incrível. Ela tem projetos incríveis e depois que ela me falou tudo, eu disse: 'Ju, você tem toda razão. Se fosse eu no seu lugar, faria a mesma coisa. E a Natália Barulích, fez o papel muito bem. Se Deus quiser, eu a Juliette ainda vamos trabalhar juntos. Ela é uma pessoa iluminada", disse Luan durante uma coletiva virtual sobre o lançamento do clipe nesta sexta-feira (18).

Assim que saiu do 'Big Brother Brasil', Juliette chegou a aceitar o convite de Luan Santana durante um programa ao vivo no Multishow. Pouco tempo depois, a equipe da advogada confirmou que ela não participaria mais do clipe. Segundo a revista Quem, o sertanejo explicou que a ex-namorada de Maluma e ex-affair de Neymar já tinha sido escolhida antes do convite para Juliette. "Desde quando comecei a falar com ela, foi genial, do início ao fim. A 'Morena' do clipe, a gente vinha estudando para ser a Natália, há uns quatro, cinco meses, e acabou dando tudo certo", disse Luan.