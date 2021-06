Andréa Sorvetão e Conrado - Reprodução

Andréa Sorvetão e ConradoReprodução

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 21:50 | Atualizado 18/06/2021 21:55

O vídeo do anúncio de Conrado e Andrea Sorvetão pedindo patrocínio e alegando que dois formavam 'um casal hétero, cristão e tradicional', virou uma grande polêmica. Vários internautas criticaram a dupla pelo post publicado nas redes sociais no Dia dos Namorados, sábado, 12 de junho. O cantor não aguentou os comentários pesados e acabou respondendo alguns. Em um deles, o internauta escreveu: "Só falta a pose com arminha na mão e caixinha de cloroquina. Aí vocês virariam mitos e sairiam dessa eterna pindaíba", fazendo alusão ao bolsonarismo. Conrado não perdeu tempo e respondeu: "Ah, esqueci. Temos porte de arma e é registrado".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andrea Faria Sorvetao + (@andreasorvetaooficial)