David Cardoso Júnior usou uma cueca no rosto em protesto contra as restrições de combate à pandemia - Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 17:22 | Atualizado 20/06/2021 17:23

Após ser visto circulando com uma cueca no rosto em protesto contra as máscaras e as restrições do governo de São Paulo para combater a pandemia de Covid-19, o ator David Cardoso Júnior agora está internado no Hospital Sancta Maggiore, depois de testar positivo para o novo coronavírus. Segundo a família, o estado de saúde do artista, que é assumidamente bolsonarista, é delicado. Aos 52 anos, David Cardoso Júnior chegou a marcar presença numa motociata pró-Bolsonaro.