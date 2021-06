Hélady Araújo - Reprodução

Publicado 21/06/2021 05:00 | Atualizado 21/06/2021 06:29

Hélady Araújo tem 15 anos de carreira, trabalhou em novelas, em programas humorísticos da Globo e o seu trabalho mais marcante foi na série 'Pé na Cova', onde interpretou Dircéia, a vizinha chamada de Javali por Ruço, de Miguel Falabella. Sem trabalho fixo há mais de três anos e com a situação financeira ainda mais complicada por conta da pandemia do novo coronavírus, ela virou revendedora de uma marca de cosméticos para sobreviver.

"Foi a solução que eu consegui para pagar as contas e não ter que depender do auxílio das pessoas. A minha mãe acabou comprando R$ 300 em produtos porque só assim eu poderia me credenciar como consultora. Agora, eu estou avisando a todo mundo e espero que as pessoas me ajudem comprando os cosméticos para eu poder ganhar comissão", revela com exclusividade à coluna.

A atriz diz que ainda está correndo atrás de novas oportunidades. "Qualquer trabalho digno, eu topo. Em dezembro, fui chamada para fazer elenco de apoio de 'Salve-se Quem Puder' e fui feliz da vida. Me chamando na minha área ou não, eu vou", explica Hélady, que perdeu 45 quilos nos últimos dois anos.

"Estava com sérios problemas de saúde e fiz uma dieta. Perdi 60 quilos, mas engordei 15 quilos esse ano por conta da depressão e ansiedade. Eu quis emagrecer por causa da saúde mesmo e nunca tive problema com meu corpo, nem senti preconceito. Sempre fui chamada para trabalhar na Globo justamente por conta do meu peso, do meu corpo para as personagens", admite.