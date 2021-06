Gravação de 'Gênesis' - Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 05:00

A novela'Gênesis', da Record TV, já estrou nas gravações de sua sétima e última fase, intiluada 'José do Egito', que tem como seu protagonista o ator Juliano Laham na pele de José. Em contrapartida, no final de agosto está previsto para começar pré-produção da nova trama bíblica da emissora, batizada de 'Reis'. Por enquanto ainda não há um previsão de quando devem iniciar as gravações. A nova produção será dirigida por Rudi Lagemann, o diretor Foguinho, e tem roteiro de Raphaela Castro, uma das autoras de 'Gênesis', em parceria com Cristianne Fridman.