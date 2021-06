Julianne Trevisol sensualiza no Instagram - Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 21/06/2021

Uma das mais novas solteiras e cobiçadas do pedaço, Julianne Trevisol, a Nidana de 'Gênesis', tem sensualizado em publicações no Instagram. Aos 37 anos, a atriz terminou recentemente seu relacionamento com o cantor Amon Lima, cunhado de Sandy. Após o término, ela vem frequentemente compartilhando frases e fotos sobre autoestima e valorização da mulher.