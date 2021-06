Silvye Alves - Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 06:56 | Atualizado 21/06/2021 08:30

Ricardo Hilgenstieler, ex-namorado da apresentadora do 'Cidade Alerta' da Record de Goiânia, Silvye Alves, foi preso na manhã desta segunda-feira (21). O empresário teria invadido o prédio onde ela mora e a agredido com socos no rosto, chutes e tapas. As agressões teriam acontecido na frente do filho da jornalista, de apenas 11 anos. Ricardo foi conduzido à Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) por policiais do 9º BPM, de Goiânia. Segundo informações preliminares, ele ia pegar um avião quando foi interceptado.

Logo após a agressão, a apresentadora foi até a Delegacia da Mulher para registrar queixa contra Ricardo Hilgenstieler. Silvye foi encaminhada para um hospital da capital goiana.

Silvye fez um desabafo em seu Instagram: "Não está sendo fácil... A dor física só não é pior do que a dor na alma... A maior tristeza de tudo isso foi ver meu filho sofrer... Prometi nunca fazê-lo sofrer e hoje aconteceu o pior... Peço orações a vocês, cessem o ódio, por favor, isso não leva a lugar nenhum...".

O apresentador do SBT Marcão do Povo, demonstrou sua solidariedade: "Deus abençoe minha amiga. Precisando estarei aqui", escreveu.

Defensora das mulheres, Silvye é considerada um dos principais nomes da Record em Goiás e apresenta a edição local do 'Cidade Alerta' há cinco anos. A apresentadora ficará afastada do trabalho por tempo indeterminado.