Lorena Improta e Fausto Silva - Reprodução Instagram

Lorena Improta e Fausto Silva Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 13:49

Ex-bailarina do Domingão do Faustão, a influenciadora e cantora Lorena Improta compartilhou, na tarde desta segunda-feira (21), uma homenagem especial ao ex-chefe, o apresentador Fausto Silva. Faustão teve sua saída antecipada pela TV Globo e atualmente está sendo substituído por Tiago Leifert até que Luciano Huck faça sua estreia aos domingos. Lore falou um pouco sobre sua relação com o comunicador.



"Faustão tem uma história linda no Domingão, eu só tenho a agradecer a ele pelas oportunidades que me deu e pela forma como sempre me acolheu ao longo dos anos. Desde que ganhei o concurso Bailarina do Faustão, a minha carreira só evoluiu. Tive momentos inesquecíveis no programa ao longo dos 2 anos, como parte do Ballet, e retornar ao programa como jurada técnica da Dança dos Famosos nos anos seguintes foi indescritível Que Deus abençoe sempre os seus passos. Sempre estarei aqui te admirando e aprendendo muito com você, Fausto Silva", escreveu Lore, que atualmente está à espera de Liz, sua primeira filha com o cantor Léo Santana.