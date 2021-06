Suzy Cortez passa por rinomodelação - Divulgação

Suzy Cortez passa por rinomodelação Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 05:00

A modelo e ex-Miss Bumbum, Suzy Cortez, passou por uma rinomodelação para ter o seu tão sonhado 'nariz de boneca'. Segundo Suzy, ela optou pela rinomodelação para não precisar se submeter a procedimentos mais invasivos. "Era meu sonho ter um nariz bonito, de boneca e agora alcancei. Não queria fazer nada definitivo porque já tive muitos problemas com cirurgia, por isso optei pela rinomodelação. Eu afinava o nariz com maquiagem e isso me incomodava muito, me deixava insegura na hora das fotos. Aproveitei e dei uma revisada no botox pra ficar com o rosto harmonioso", conta a modelo.