Sasha, Rodrigo Branco e João Figueiredo - Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 05:00 | Atualizado 22/06/2021 08:03

Como esta coluna não sabe se Sasha Meneghel e o marido João Figueiredo estão cientes, nós devemos fazer um alerta: o guia do casal pelos parques da Disney, Rodrigo Branco, anda burlando regras para proporcionar uma visita vip dos pombinhos recém-casados às principais e mais disputadas atrações da Disney. A gente explica: uma das mais recentes atrações da Disney é a Star Wars: Rise of the Resistence, que é fechada para qualquer visitante que entre no parque Hollywood Studios sem antes efetuar uma reserva. As reservas podem ser feitas antes das 7 da manhã, para poucas vagas que logo esgotam e só é possível se aventurar nela caso escolha o parque em questão como o primeiro a ser visitado no dia.

Sasha, João, Rodrigo e mais uma quarta pessoa que estava com eles marcaram presença na Star Wars: Rise of the Resistence após terem visitado o Epcot e o Animal Kingdom, como bem mostrou Rodrigo Branco em seus stories do Instagram. Ou seja, o Hollywood Studios não foi o primeiro parque que eles visitaram naquele dia, sendo assim, você, caro leitor, deve estar se perguntando como eles conseguiram assistir a atração mais disputada do local sem agendamento prévio… A gente responde: não foi através do Fast Pass, uma vez que o benefício foi suspenso e segue fora do ar até o momento por conta da pandemia. Rodrigo Branco usou o passe de portadores de necessidades especiais para ingressar com seus convidados na atração por uma entrada especial. Inclusive, é possível ver nas imagens que o próprio empresário postou, que há um cadeirante junto ao seleto grupo de pessoas que estava no mesmo ambiente que eles. Para conseguir esse modelo de pass para portadores de necessidades especiais que permite acesso vip a todas as atrações, é necessário ir ao Guest Relations (atendimento ao cliente), informar que em seu grupo há uma pessoa com alguma deficiência e preencher um documento.



E essa não é a primeira vez que Rodrigo Branco utiliza truques para favorecer seus convidados nos parques da Disney. Fontes seguras da coluna afirmam que o empresário costuma utilizar passes anuais de conhecidos para não precisar pagar ingressos para seus convidados famosos terem acesso aos parques. Além disso, ele costuma se apresentar para todos como 'parceiro' da Disney, coisa que nunca foi. Inclusive, esta colunista soube que ele é persona non grata por lá de tanto que costuma burlar as regras fazendo manobras ilegais para dar conforto aos seus visitantes. Não por acaso ele já foi preso pela polícia americana após ser alvo de denúncias pela suposta venda ilegal de ingressos dos parques. Mas pagou fiança e foi solto alguns dias depois. Ele também já foi visto na companhia de famosos brasileiros entrando nos parques da Disney sem pagar. Isso mesmo, caro leitor, sem pagar.



Vale lembrar que Rodrigo Branco é o mesmo empresário que teve fala racista contra Maju Coutinho e Thelma Asssis, no ano passado, e foi duramente criticado por internautas. Na ocasião, ele declarou em uma live que tanto Maju quanto Thelma estavam em evidência por serem mulheres negras.