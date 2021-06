Marina Ruy Barbosa e Guilherme Mussi - Reprodução internet

Marina Ruy Barbosa e Guilherme MussiReprodução internet

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 20:04 | Atualizado 21/06/2021 20:07

Enfim, Marina Ruy Barbosa assumiu o namoro com Guilherme Mussi e foi nas redes sociais após uma troca de elogios fofos com a irmã do deputado federal, Anna Bertozzi. Tudo começou quando a atriz agradeceu pela 'parente' ter usado e postado alguns cliques com o look de sua marca de roupas: “Eu amo você de @shopginger, cunha”, assumiu a ruiva. “Obrigada cunha!”, respondeu a empresária.

Post de Marina Ruy Barbosa e Anna Bertozzi Reprodução Esta humilde coluna em janeiro, contou em primeira mão que Marina Ruy Barbosa vivia um romance com Mussi desde os meados do ano passado.