Nanda Marques - marcos melo

Nanda Marquesmarcos melo

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 08:51

Modelo e musa do carnaval do Rio, Nanda Marques deu um show de sensualidade em ensaio fotográfico. Na sessão de fotos, ela usou lingeries provocantes. A ruiva falou sobre a importância de caprichar nas peças íntimas quando for a um encontro amoroso.

"Estar com a lingerie certa é fundamental pra mulher se sentir empoderada na hora da conquista. Não adianta estar com um look arrasador se as peças íntimas são velhas ou não valorizeam o seu corpo", disse a modelo.

Nanda acredira que mesmo que o encontro não resulte em sexo, estar com peças intimas lindas fará toda a diferença. "Só de estar com uma lingerie arrasadora, a mulher vai se sentir mais confiante", acredita a beldade, que ostenta um corpo sarado. Para manter as curvas, ela tem uma alimentação regrada e pratica musculação.