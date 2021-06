Gil do Vigor - Reprodução de internet

Gil do VigorReprodução de internet

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 11:49

Quarto colocado do 'BBB 21', Gil do Vigor está feliz da vida comemorando a aprovação de seu visto para estudar o PHD nos Estados Unidos. Mas antes da aprovação, Gil se mostrou bem nervoso com a entrevista no consulado americano.

"Coração acelera porque nunca imaginei que este dia chegaria. Vontade louca de chorar (e ainda não fiz a entrevista) pois se conseguir o visto, poderei finalmente dizer que meu sonho se tornou realidade. Gente, sonhem, o sonho transforma", escreveu o ex-BBB. Em seguida, Gil já estava só alegria com a aprovação do visto: "Consegui meu vistooooo".