Ricardo Hilgenstieler é acusado de agredir a namorada, Silvye AlvesReprodução de internet

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 14:50 | Atualizado 22/06/2021 15:04

Menos de 24 horas após Ricardo Hilgenstieler ter agredido a ex-namorada e apresentadora do 'Cidade Alerta' da Record de Goiânia, Silvye Alves, ele já está solto novamente. O empresário pagou fiança e foi liberado na manhã desta terça-feira (22), mesmo com o pedido de prisão preventiva feito pela promotora que cuida do caso.

Silvye Alves Reprodução de internet

Ricardo teria invadido o prédio onde Silvye mora e a agredido com socos no rosto, chutes e tapas. As agressões teriam acontecido na frente do filho da jornalista, de apenas 11 anos. Ricardo foi conduzido à Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) por policiais do 9º BPM, de Goiânia. Segundo informações preliminares, ele ia pegar um avião quando foi interceptado.