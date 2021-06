Sarah Andrade - Reprodução

Publicado 22/06/2021 17:20

Sarah Andrade está completando 30 anos nesta terça-feira (22), mas desde o final de semana ela curte as belezas do sul da Bahia em uma comemoração muito especial pela nova idade. A ex-BBB compartilhou com seus seguidores fotos e um vídeo de sua estada em Trancoso, ao lado de amigos e familiares.

"30 anos. E mesmo com todos os sonhos e planejamentos, nunca imaginei como ele realmente chegaria. Essa data veio como um furacão, invadindo e reconstruindo tudo por aqui. Me fazendo ainda mais forte, mais grata e pronta para o que a vida tem a oferecer", começou a consultora digital.

"A comemoração foi em equipe, distante de muitos outros que eu amo e são essenciais pra mim, mas especial e honrada por tudo que a vida tem me permitido. 30 anos de uma trajetória de aprendizado e muita vontade de fazer acontecer. Obrigada a todos que estão celebrando esse dia comigo. A #sarahtrintou", completou.