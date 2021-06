Isadora Pompeo - Reprodução

Isadora PompeoReprodução

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 18:50 | Atualizado 23/06/2021 07:27

Isadora Pompeo resolveu falar de política em suas redes sociais e seus seguidores não gostaram do posicionamento da cantora gospel. A ex-mulher do jogador do Flamengo, Thiago Maia, que recentemente revelou ter passado por 'situações humilhantes' durante três meses de casamento, entrou no debate que mexe com a classe artística. "Qual a minha opinião na política brasileira e mundial? Direita ou esquerda? Lula ou Bolsonaro? A verdade é uma, eu sou cristã. Então, a minha base é a Bíblia e nela tem tudo que eu acredito e creio que é o melhor pra todos nós”, disse ela no vídeo de sua conta oficial do TikTok.

A cantora lembrou que está escrito na Bíblia que todo cristão deve se sujeitar às autoridades governamentais, já que não existe 'autoridade que não venha de Deus' e completou: "Aquele que se rebela contra autoridade, está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Eu não sou do Bolsonaro, nem do Lula, eu sou cristã e preciso fazer minha parte dentro do governo, e essa é orar pelas autoridades que assumem tal poder”.

Não demorou muito para Isadora receber várias críticas: "A fé sem obras é morta. Do que adianta só orar e não tomar atitude? Se o governo não se importa com a população, o nosso dever como cidadãos é protestar e reivindicar nossos direitos. Vivemos em democracia, protestar nos é permitido e não há pecado nisso. Devemos sempre clamar por justiça", escreveu um fã. "Medo de se posicionar e ficar queimada”, comentou outro.