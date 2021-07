Pamella Holanda postou na internet vídeos em que Ivis a agride na frente de sua filha e de sua mãe - Reproduções/Instagram

Pamella Holanda postou na internet vídeos em que Ivis a agride na frente de sua filha e de sua mãeReproduções/Instagram

Os advogados de defesa do DJ Ivis levaram uma péssima notícia para o cantor. Iverson de Souza Araújo, que já está preso por lesão corporal contra a ex-mulher Pamella Holanda, foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará por mais dois crimes: ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica.

De acordo com as informação do site G1, um novo inquérito policial será aberto nos próximos dias para investigar as novas denúncias e existe a possibilidade de outro pedido de prisão contra DJ Ivis, conforme afirmou o secretário da Segurança Pública do Ceará, Sandro Caron. O cantor continua preso no presídio Irmã Imelda Lima Pontes, na Região Metropolitana de Fortaleza, permanece à disposição da Justiça.

DJ Ivis foi preso no dia 14 de julho em um condomínio de luxo de Aquiraz, três dias depois que Pamella compartilhou no Instagram os vídeos em que aparece sendo agredida com tapas, socos e chutes pelo então marido na frente da filha do casal de apenas nove meses.