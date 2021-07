Bil Araújo - Reprodução

Publicado 28/07/2021 16:24

Bil Araújo resolveu jogar água fria nos boatos de que estaria no elenco de 'A Fazenda 13', previsto para estrear na RecordTV, em setembro. Já sem contrato com a Globo, o ex-BBB e 'No Limite' disse que possui 'vários projetos' para trabalhar no segundo semestre de 2021 e negou a possibilidade de entrar em um novo reality show. "Não vou para reality algum, família! Tô em paz em casa e daqui de São Paulo pretendo ir pra Goiânia descansar, apenas! Fiquem tranquilos, estou cheio de projetos e trabalhos e reality não tá incluso nisso", escreveu no Twitter.